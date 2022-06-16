Çanakkale'de 7 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Çanakkale'de 7 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan denetimlerde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 7 göçmen yakalanarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan denetimlerde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 7 göçmen yakalanarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 30 şahıs kontrol edilirken 1 Irak, 4 Fas ve 2 Afganistan uyruklu şahısın ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler burada yapılan işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme merkezine gönderildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Hisarcık Gelibolu Ayvacık 3. Sayfa Haberler

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