Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 358 gram esrar, 117 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 358 gram esrar, 117 kök kenevir, 4'ü kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 7 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan O. A, S.Ç. ve M.A. jandarmaya götürüldü.