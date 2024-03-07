Gelibolu'da Oturma İzni Olmayan 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oturma izni olmadığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik cadde ve sokaklarda yaptıkları denetimler sırasında 4 kişiyi durdurdu. Denetimde oturma izinleri olmadığı belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oturma izni olmadığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik cadde ve sokaklarda yaptıkları denetimler sırasında 4 kişiyi durdurdu.
Denetimde oturma izinleri olmadığı belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.