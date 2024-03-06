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Çanakkale'de Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak için jandarma, UMKE ve AFAD tarafından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak için jandarma, UMKE ve AFAD tarafından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ayvacık'a bağlı Gülpınar köyünde dün akşam saatlerinden bu yana Mustafa Yumurcak'tan (80) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 asayiş timi, 1 komando timi, 1 trafik timi, 1 iz takip köpeği ile UMKE ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Öte yandan, Mustafa Yumurcak'ın alzaymır hastası olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Jandarma Ayvacık AFAD Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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