Çanakkale'de Bir Otelden 55 Bin TL Değerinde Alkol Çalındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otelden 55 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlık şüphelisi O.E.K. tutuklandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otelden 55 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlık şüphelisi O.E.K. tutuklandı.

Ayvacık ilçesi Sazlı köyünde 31 Ağustos tarihinde bir otelde 55 bin TL değerinde alkollü içecek çalınarak, hırsızlık olayı yaşandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu hırsızlık olayına karışan O.E.K., dün Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Balıkesir'de gözaltına alındı.

Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından şüpheli O.E.K., sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE