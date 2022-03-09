Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya öldü - Haberler

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Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya öldü

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya öldü

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü.

Hüseyin A. idaresindeki plakasız motosiklet, Turgut Özal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman B'ye çarptı.

Kaldırıldığı Sincik Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılan Osman B, sevk edildiği Kahta Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Sürücü Hüseyin A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Adıyaman, Ölü, Güncel, Haberler

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