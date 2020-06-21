ADANA Yan bakma kavgasında silahla yaralanan genç hayatını kaybetti
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ADANA Yan bakma kavgasında silahla yaralanan genç hayatını kaybetti

Yan bakma kavgasında silahla yaralanan genç hayatını kaybettiADANA'da daha önce bir kadını yaralamaktan cezaevine girip tahliye olan K.Ş. (39), kendisine yan baktığı iddiasıyla tartıştığı Erkan Düşkün'e (28) tabancayla kurşun yağdırdı.

21.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:04

Yan bakma kavgasında silahla yaralanan genç hayatını kaybetti

ADANA'da daha önce bir kadını yaralamaktan cezaevine girip tahliye olan K.Ş. (39), kendisine yan baktığı iddiasıyla tartıştığı Erkan Düşkün'e (28) tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Düşkün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 17 Haziran günü Merkez Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Erkan Düşkün, karşıdan gelen ve daha önce bir kadını yaralamaktan cezaevine girmiş tahliye olan K.S.?nin kendisine 'Neden yan bakıyorsun" diye bağırmasıyla durdu. İkili tartışmaya başladı ve bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. K.Ş. kavganın ardından olay yerinden ayrıldı fakat bir süre sonra traktörüyle tekrar bölgeye gelerek Erkan Düşkün'ün önünü kesti. Araçtan inen K.Ş. çıkardığı tabancayla Düşkün'e defalarca ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden genç adam yere yığıldı. K.Ş. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı Düşkün ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Genç adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Düşkün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından genç adamın cenazesi yakınları tarafından alınarak Avcılar Mezarlığı'na defnedildi. Jandarma, kaçan K.Ş.?nin yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.

ADANA Yan bakma kavgasında silahla yaralanan genç hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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