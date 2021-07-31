Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
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Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Sayın yazı işleri müdürlerine,'Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından akrabalık durumlarıyla ilgili yapılan düzeltme ile yeniden veriyoruz.

Sayın yazı işleri müdürlerine,

'Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından akrabalık durumlarıyla ilgili yapılan düzeltme ile yeniden veriyoruz.

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Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), - ADANA'nın Kozan ilçesinde, düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil, virajda minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Feke- Kozan kara yolunda meydana geldi. Osman Ordu (55) yönetimindeki 01 RU 709 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Halil Kayabaşı'nın kullandığı 01 AEG 645 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile kızları Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem (16) Ordu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsün yaralı sürücüsü Halil Kayabaşı da sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı haber alan Ordu ailesinin yakınları da kaza yerine koşarak gözyaşı döktü. Ailenin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu ile kızları Nurcan, Rabia ve Meryem Ordu'nun cenazelerinin yarın Kozan Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi


Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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