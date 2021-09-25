Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçedeki Kabasakal Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri