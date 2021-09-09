Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü
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Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da babası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da babası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde F.Y. ile oğlu E.C.Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada F.Y'nin, elindeki pompalı tüfekle ateş açması sonucu E.C.Y, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

F.Y'nin, kamyonetiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdüğü E.C.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, daha sonra evine dönen F.Y'yi gözaltına aldı.

Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü
Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü
Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü
Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü
Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü
Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü
Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü
Babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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