Adalet Bakanı Gül: "81 Milyona Hizmet Etme Anlamında Elimizden Gelen Tüm Gayreti Göstereceğiz"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Tüm 81 ilimizde 81 milyona hizmet etme anlamında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde bakanlığın tevdi edilmesiyle milletvekili seçildiği Gaziantep'te olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gaziantepli hemşehrilerinin büyük bir desteğiyle 24 Haziran'da milletvekili seçildiğini anımsatan Gül, "Anayasa gereği, yeni hükümet sistemi gereği, bakan olarak görevlendirilince yasa görevi sona eriyor. Her ne kadar böyle olsa da seçildiğimiz Gaziantep için sorumluluklarımız devam ediyor. Elbette her türlü hizmette yanlarında olmamız sorumluluk gereğidir. Bu sorumluluğu hep beraber yapacağız." diye konuştu.

Seçim sürecinde verilen vaatlerin yerine getirilmesi için her türlü çabayı göstereceklerine dikkat çeken Gül, şunları söyledi:

"Tüm 81 ilimizde 81 milyona hizmet etme anlamında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Gaziantep'in evladı olarak kentimize de elimizden her türlü desteği vereceğiz. Zaten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz her türlü desteği vermektedir. İnşallah bunların artarak devam etmesi ve seçim sürecinde milletimize vaat ettiğimiz tüm sözlerin yerine getirilmesi için de her türlü desteği vereceğiz. Gaziantep'in 8. Milletvekili gibi hep beraber çalışacağız."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bakan Gül'e Gaziantep'e özgü sedef işlemeli rahle verdi.