ABD yönetiminden online eğitime geçen üniversiteleredeki yabancı öğrencilere ilişkin karar
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ABD yönetiminden online eğitime geçen üniversiteleredeki yabancı öğrencilere ilişkin karar

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle güz dönemindeki eğitimlerinin tamamını internet ortamına taşıyan okullarda öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD yönetiminden online eğitime geçen üniversiteleredeki yabancı öğrencilere ilişkin karar
07.07.2020 00:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:08

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle güz dönemindeki eğitimlerinin tamamını internet ortamına taşıyan okullarda öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD'de Harvard Üniversitesi başta olmak üzere bazı üniversitelerin gelecek akademik yılda tamamen online eğitim yapma kararının ardından ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminden (ICE) yabancı öğrencilere ilişkin açıklama geldi. Tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, hali hazırda ABD'de bulunan öğrencilerden de ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için bu öğrencilerin kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçiş yapmaları gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca hem online hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak.

Kaynak: AA

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