ABD: SolarWinds siber saldırılarının arkasında Rus internet korsanları var

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl kamu kurumlarına yönelik düzenlenen SolarWinds siber saldırılarının arkasında Rus internet korsanlarının olduğunu açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl kamu kurumlarına yönelik düzenlenen SolarWinds siber saldırılarının arkasında Rus internet korsanlarının olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, SolarWinds siber saldırılarının 7 Mayıs-27 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirildiği, söz konusu saldırılar kapsamında, ülke genelindeki 4 savcılıktaki personelin yüzde 80'inin e-posta hesaplarının, 27 savcılıktan ise en az bir çalışanın e-posta hesabının hedef alındığı belirtildi.

Savcılığa ait e-postalarda, gizlilik seviyesi yüksek bilgilerin bulunabileceği ifade ediliyor.

SolarWinds siber saldırıları

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 28 Mayıs'ta, Rusya merkezli SolarWinds adlı internet korsanlarının 150 kuruluşu hedefe aldığını açıklamıştı.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, söz konusu internet korsanlarının, hükümet kurumlarının yanı sıra düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı ve Rusya'nın 2020 ABD seçimlerine müdahale iddialarına karşılık, nisanda, Rusya'ya yönelik, diplomatların sınır dışı edilmeleri dahil çeşitli yaptırımlar açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın