ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 7 adet artarak 306'ya yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 370 adet azaldı.

Perşembe gününü 61,14 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,66 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 59,68 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 57,87 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer