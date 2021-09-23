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ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Foote istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Foote istifa etti

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote, Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmesine tepki göstererek, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e istifa mektubunu sundu.

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote, Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmesine tepki göstererek, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e istifa mektubunu sundu.

ABD'de çoğunluğunu Haitililerin oluşturduğu 10 bini aşkın göçmenin Meksika sınırındaki Del Rio Köprüsü altında kamp kurmasının ardından patlak veren göçmen krizi istifa getirdi. ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote, Başkan Joe Biden yönetiminin binlerce Haitiliyi ABD'den sınır dışı etme kararının "insanlık dışı" olduğunu belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa mektubunu Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e sunan Foote, kendisinin "ABD'nin Haitilileri ABD-Meksika sınır dışı etme yönündeki insanlık dışı ve zarar verici kararıyla ilişkilendirilmeyeceğini" belirtti. Foote ayrıca, ABD'nin Haiti'ye yaklaşımının "son derece kusurlu" olduğunu ve tavsiyelerinin göz ardı edildiğini vurguladı. Haiti'nin yoksulluk, işlenen suçlar, yolsuzluk ve insani kaynak eksikliği ile sarsılmış durumda olduğunu aktaran Foote, çökmüş haldeki devletin güvenlik veya temel hizmetler sağlayamayacağını, bu durumun çaresizliği ve suçu daha da körükleyeceğini kaydetti. Foote, Haiti'ye yönelik olumsuz politikaların sadece Haiti'de değil, ABD'de ve komşu ülkelerde feci sonuçlara yol açacağının altını çizdi.

Göçmenler ülkelerine geri gönderiliyor

Biden yönetiminin göçmenleri sınır dışı etme kararının ardından Pazar gününden bu yana Meksika sınırındaki kamp alanından bin 401 göçmen, Haiti'ye geri gönderildi. Haitilileri, Texas'tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'da bulunan havalimanına inmesiyle havalimanında kaos hakim olmuş, uçağın inmesinin ardından çekilen görüntüler, yaşanan kaos ve insanlık dramını bir kez daha gözler önüne sermişti. Sınır dışı edilen Haitililerin, Texas'a geri dönebilmek için uçağa yeniden binmeye çalıştığı kameralara yansımıştı. - WASHINGTON

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