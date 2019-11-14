ABD: Fırtınanın sürüklediği inekler 3 kilometre yüzerek adaya çıkmış
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolayna eyaletini vuran Dorian Kasırgası'nın denize sürüklediği ineklerden üçü Outer Banks takım adalarındaki Cape Lookout Seashore Milli Parkı'nda bulundu
14.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:31
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolayna eyaletini vuran Dorian Kasırgası'nın denize sürüklediği ineklerden üçü Outer Banks takım adalarındaki Cape Lookout Seashore Milli Parkı'nda bulundu.
Park sözcüsü ineklerin Cedar Island'dan en az 3 kilometre yüzerek parka ulaştıklarına inandıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com