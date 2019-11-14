ABD: Fırtınanın sürüklediği inekler 3 kilometre yüzerek adaya çıkmış
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ABD: Fırtınanın sürüklediği inekler 3 kilometre yüzerek adaya çıkmış

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolayna eyaletini vuran Dorian Kasırgası'nın denize sürüklediği ineklerden üçü Outer Banks takım adalarındaki Cape Lookout Seashore Milli Parkı'nda bulundu

14.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:31
ABD: Fırtınanın sürüklediği inekler 3 kilometre yüzerek adaya çıkmış

'nin Kuzey Karolayna eyaletini vuran Dorian Kasırgası'nın denize sürüklediği ineklerden üçü Outer Banks takım adalarındaki Cape Lookout Seashore Milli Parkı'nda bulundu.


Park sözcüsü ineklerin Cedar Island'dan en az 3 kilometre yüzerek parka ulaştıklarına inandıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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