ABD?de papaz, kiliseye gidemeyen cemaatini sokak sokak dolaşarak kutsadı
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ABD?de papaz, kiliseye gidemeyen cemaatini sokak sokak dolaşarak kutsadı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de, kilise papazı Nicholas Martorano, salgın nedeniyle kiliseye gidemeyen cemaatini kamyon arkasında sokak sokak gezerek kutsadı.

ABD?de papaz, kiliseye gidemeyen cemaatini sokak sokak dolaşarak kutsadı
14.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:28
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan ABD'de, kilise papazı Nicholas Martorano, salgın nedeniyle kiliseye gidemeyen cemaatini kamyon arkasında sokak sokak gezerek kutsadı.

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde ilginç bir olay yaşandı. St.Nick's Katolik Kilisesi papazı Nicholas Martorano, koronavirüs salgını nedeniyle kiliseye gelemeyen cemaatini, kırmızı bir kamyonetin arkasında, elinde tuttuğu asası ile, sokak sokak dolaşarak kutsadı.KAMYONET ARKASINDA KUTSAMA

Kilisenin 40 yıldır üyesi olan Frank Quinn, Martorano'nun önündeki bir arabada, dini müzik çalarken, kilisenin başka bir üyesi olan Brian Donnelly kamyonu sürdü.Diğer cemaat üyeleri de, papaz Martorano'yu selamlamak ve kutsamalarını almak için evlerinden çıkıp sokaklarda bekledi. Karantinanın devam etmesi durumunda, tekrar kamyonetle gezebileceğini söyleyen Martorano, Her Pazar sanal bir kitleye sahip olsak ve insanlar uyum sağlayabilse de, en önemli kısım eksik.İsa ve Eucharist'i alabilmek.Bu yüzden kiliseyi onlara getirmenin en iyisi olduğuna karar verdim.Bazıları ağlıyordu, bazıları diz çöküp nimet aldı. Hepsi minnettardı ve bunun için teşekkür ettiler.Buna ihtiyaçları olduğunu söylediler'dedi.


- Kara

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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