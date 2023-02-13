Portekiz Katolik Kilisesi'nde 4 bin 815 çocuk cinsel istismara uğradı

Portekiz Katolik Kilisesi'nde en az 4 bin 815 çocuğun cinsel istismara uğradığı yapılan bir inceleme sonucunda ortaya çıktı.

Portekiz Katolik Kilisesi'nde en az 4 bin 815 çocuğun cinsel istismara uğradığı yapılan bir inceleme sonucunda ortaya çıktı.

Katolik Kilisesi'nde son yıllarda yaşanan cinsel istismar vakalarını incelemek için Portekiz Psikoposluk Konferansı tarafından oluşturulan bağımsız bir komisyonun, geçtiğimiz yıl ocak ayından itibaren yürüttüğü araştırma sonucunda Portekiz Katolik Kilisesi'nde 1950 yılından bu yana en az 4 bin 815 çocuğun cinsel istismara uğradığı belgelendi.

Komisyona başkanlık eden Çocuk Psikiyatristi Pedro Strecht yaptığı açıklamada, raporun mağdurların sessizliğini dile getirmek amacıyla hazırlandığını belirterek, tespit edilen 4 bin 815 vakanın minimum rakam olduğunu ve daha binlerce vaka olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

İstismara uğrayanlar arasında 2 yaşında çocuk var

Raporda, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işleyenlerin yüzde 77'sinin rahipler olduğu, mağdurların ise çoğunlukla erkek ve 10 ila 14 yaş arasında oldukları bildirilirken, en küçük mağdurun ise 2 yaşında olduğu belirtildi. Ayrıca suçun genellikle Katolik okullarında, kiliselerde, rahip evlerinde ve günah çıkarma yerlerinde işlendiğine dikkat çekildi.

Davalar zaman aşımına uğradı

Komisyonun şimdiye kadar 512 mağdurla irtibata geçtiği ancak çoğu olayın 20 yıllık zaman aşımı süresinden önce meydana geldiği için bunların arasından sadece 25 mağdurun savcılığa başvurabildiği ifade edilirken, diğer mağdurlar için de yasal işlem başlatılabilmesi için zaman aşımı süresinin 30 yıla yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.

Dünyada Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları

Katolik Kilisesi'nde Portekiz'in yanı sıra dünyanın diğer ülkelerinde de çocuklara yönelik çok sayıda cinsel istismar vakaları kaydedildi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre ABD Katolik Kilisesi'ne 1950 ile 2018 yılları arasında 7 bin din adamı tarafından 200 bin çocuğa cinsel istismar olduğuna dair şikayette bulunulmuştu.

Almanya'da 2018 yılında akademisyenler tarafından yapılan bir araştırma sonucunda da 1946 ile 2014 yılları arasında ülkede 3 bin 677 çocuğun Katolik Kilisesi'nde cinsel şiddete maruz kaldığı tespit edilmişti.

Fransa'da ise bağımsız bir komisyonun Ekim 2021'de yaptığı soruşturma sonucu 1950'den bu yana tahmini olarak 330 bin çocuğun Katolik Kilisesi'ndeki rahipler, din adamları ve kiliseye yakınlığı bulunan kişiler tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya koyulmuştu. - LİZBON