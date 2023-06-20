Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Papa Francis ile görüştü

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, yaptığı açıklamada görüşmeyi 'açık sözlü' olarak nitelendirerek dünya gündemindeki acil konularla ilgili görüştüklerini belirtti. Diaz-Canel, Papa Francis ile Küba'ya uygulanan ekonomik engellerin Küba halkı üzerindeki etkisini de konuştuklarını ayrıca ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya