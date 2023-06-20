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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Papa Francis ile görüştü

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, Papa Francis ile görüştü

Dünya Haberleri

p>İtalya resmi ziyareti kapsamında başkent Roma'ya gelen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, bugün Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile görüştü.

p> İtalya resmi ziyareti kapsamında başkent Roma'ya gelen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, bugün Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile görüştü.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, yaptığı açıklamada görüşmeyi 'açık sözlü' olarak nitelendirerek dünya gündemindeki acil konularla ilgili görüştüklerini belirtti. Diaz-Canel, Papa Francis ile Küba'ya uygulanan ekonomik engellerin Küba halkı üzerindeki etkisini de konuştuklarını ayrıca ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Papa Francis İtalya Roma Küba Dünya Haberler

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