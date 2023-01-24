Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kilise lojmanındaki yangında vefat edenler için taziye mesajı Yerel Haberler Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında vefat eden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında vefat eden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında vefat eden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı taziye mesajında, "İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar, kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Yerel Haberler

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