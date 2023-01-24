Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangının oluşturduğu hasarı AA ekibi görüntüledi.
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYangında hasar gören Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin içinden görüntüler Yangında hasar gören kilisenin dışı ve içinden fotoğraflar Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangının oluşturduğu hasarı AA ekibi görüntüledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yangında hasar gören Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin içinden görüntüler
Yangında hasar gören kilisenin dışı ve içinden fotoğraflar Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangının oluşturduğu hasarı AA ekibi görüntüledi.
Kaynak: AA / Güncel