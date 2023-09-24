Mersin Katolik Kilisesi'nde Azize Tekla Bayramı Ayini Düzenlendi

Mersin Katolik Kilisesi, 24 Eylül Azize Tekla Bayramı dolayısı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Westley Catherine'nin de katılımı ile Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Aya Tekla (Azize Tekla) Kilisesi'nde ayin düzenledi.

Mersin Katolik Kilisesi Baş Rahibi Roshan Cordeiro, Katolik Kilisesi Pederi Mairus Dunay ve Francis Dondu önderliğinde düzenlenen ayine Mersin'de yaşayan 95 kişi katıldı. Ayine katılanlar Aya Tekla Yeraltı Kilisesi'ni (Meryemlik) ziyaret edip, çevrede bulunan mağaralarda incelemelerde bulundu. Aya Tekla'nın (Azize Tekla) Hristiyanlığın en eski azizesi ve Aziz Pavlus'un yoldaşlarından olduğunu ifade eden Mersin Katolik Kilisesi Baş Rahibi Roshan Cordeiro, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim cemaatimiz için burası çok önemli bir yerdir. 24 Eylül Azize Tekla'nın bayramını kutluyoruz. Cemaat olarak 95 kişi ayin yapmak ve dua etmek için Silifke'de bulunan Azize Tekla Kilisesi'ne geldik. Bugün gerçekten bizim için mutlu bir gün" dedi.

Aya Tekla (Azize Tekla) kimdir?

Hristiyan anlayışına göre Aya Tekla, Hristiyanlığın en eski azizesi ve Aziz Pavlus'un yoldaşlarındandır. Konya'da bir genç kızken Aziz Pavlus'un konuşmalarından etkilenerek Hristiyan olmuş ve dini yaymak için çalışmıştır. O dönemde Hristiyanlık propagandası yapmak suç sayıldığı için yaşamının son dönemini Silifke'de bir mağarada saklanarak geçirmiş, inanışa göre burada da öldürülmek istenince ortadan yok olmuştur. Hristiyanlık serbest bırakılınca yaşadığı yer bir tür haç yeri haline gelmiş ve adına bir de kilise inşa edilmiştir. - MERSİN