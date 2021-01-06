ABD'de özel sektör istihdamı, aralık 2020'de beklenmedik düşüş gösterdi

ABD'de özel sektör istihdamı, geçen ay beklentilerin aksine 123 bin kişi azaldı.

ADP Araştırma Enstitüsünün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı aralık 2020 dönemine ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, geçen yıl aralık ayında 123 bin kişi azaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve yeniden uygulanmaya başlanan karantina tedbirlerinin etkisiyle beklenmedik bir azalış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının 88 bin kişi artması yönündeydi.

Bu dönemde, istihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 13 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 37 bin kişi arttı. Büyük ölçekli işletmelerdeki istihdam ise 147 bin kişilik azalış gösterdi. İstihdam azalışının 105 bini hizmet, 18 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Nisan 2020'den bu yana ilk kez düştü

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, geçen yıl kasım ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce kasım 2020'de 307 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 304 bin kişi arttığı belirlendi.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Eş Başkanı Ahu Yıldırmaz, salgının iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin yoğunlaşmasıyla özel sektör istihdamının geçen ay, nisan 2020'den bu yana ilk kez düştüğünü aktardı.

Yıldırmaz, iş kayıplarının perakende, eğlence ve konaklama sektörlerinde yoğunlaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin