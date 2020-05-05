ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 70 bine yaklaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 69 bin 925'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 69 bin 925'e yükseldi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 69 bin 925'e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 212 bin 955'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 188 bin 68 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

Kaynak: DHA