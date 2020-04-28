ABD Büyükelçisi Satterfield: "Bağış için teşekkür ediyorum"
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ABD Büyükelçisi Satterfield: "Bağış için teşekkür ediyorum"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme göndermesine ilişkin, "ABD hükümeti adına NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum" dedi.

ABD Büyükelçisi Satterfield:
28.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:54

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme göndermesine ilişkin, "ABD hükümeti adına NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme bağışına ilişkin Büyükelçilik resmi web sitesinden açıklamada bulundu. Satterfield açıklamasında, "Covid-19 ile dünya çapında yürütülen mücadele gibi kriz dönemlerinde aynı düşünceleri paylaşan müttefik ve ortaklar arasında yakın işbirliği, hızlı ve etkili bir cevap geliştirmede kilit önemdedir. Hiçbirimiz bunu tek başımıza yapamayız. ABD hükümeti adına NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum. Bu bağışın Türk A-400M askeri uçağıyla Washington D.C. yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne bugün ulaştırılması planlanmaktadır. İçindeki N95 maskeler, tulumlar ve yüz koruyucu malzeme, Covid-19'un ağır darbe vurduğu yerlerde yayılmasını yavaşlatmamızda bize yardımcı olacaktır. Bu bağış, Federal Acil Yardım Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından alınıp değerlendirilecektir ve ABD'de bu malzemelere en çok ihtiyaç duyanların faydalanması sağlanacaktır. Yapılan bu teslimat gösteriyor ki, ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Amerikan halkına yönelik desteği ve dostluğu için Türk hükümetine ve milletine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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