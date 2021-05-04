ABB çevrimiçi YKS ve LGS deneme sınavı düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilere, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde çevrimiçi deneme sınavı yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilere, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde çevrimiçi deneme sınavı yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl öğrencilere ücretsiz online sınav ve tercih dönemlerinde de rehberlik desteği veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca ücretsiz LGS ve YKS çevrimiçi deneme sınavı düzenleyecek.

Sınava girmek isteyen öğrencilerin, "https://abb.onlinexamlab.net/" internet adresinden 14 Mayıs Cuma gününe kadar kayıt başvurusu yapmaları gerekiyor.

Kayıt işlemini başarıyla tamamlayan öğrencilere, sınav tarihinden bir gün önce sınava giriş için gerekli pin kodu ile sınav saati mail ve SMS olarak bildirilecek.

Başarı ortalaması, il geneli sıralaması ve soru çözüm videolarını içeren bağlantı, LGS öğrencilerine sınavdan en geç bir gün sonra, YKS öğrencilerine ise en geç iki gün sonra iletilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği müfredata göre hazırlanan LGS ve YKS çevrimiçi deneme sınavı tarihleri ve saatleri ise şöyle:

LGS SEANS VE SAATLERİ

8. sınıf sözel oturumu 1. Seans 18 Mayıs 2021 Salı saat 09.00-10.30

8. sınıf sözel oturumu 2. Seans 18 Mayıs 2021 Salı saat 13.00-14.30

8. sınıf sözel oturumu 3. Seans 18 Mayıs 2021 Salı saat 17.00-18.30

8. sınıf sayısal oturumu 1. Seans 18 Mayıs 2021 Salı saat 11.00-12.35

8. sınıf sayısal oturumu 2. Seans 18 Mayıs 2021 Salı saat 15.00-16.35

8. sınıf sayısal oturumu 3. Seans 18 Mayıs 2021 Salı saat 19.00-20.35

YKS SEANS VE SAATLERİ:

12. sınıf ve mezunlar YKS-TYT 16 Mayıs 2021 Pazar saat 09.00-12.15

12. sınıf ve mezunlar YKS-TYT 16 Mayıs 2021 Pazar saat 13.00-16.15

12. sınıf ve mezunlar YKS-TYT 16 Mayıs 2021 Pazar saat 17.00-20.15

12. sınıf ve mezunlar YKS-AYT 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 09.00-12.30

12. sınıf ve mezunlar YKS-AYT 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 13.00-16.15

12. sınıf ve mezunlar YKS-AYT 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 17.00-20.30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay