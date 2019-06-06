AB 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı: Alman ve Fransız devler de listede

AB 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı: Alman ve Fransız devler de listede

Avrupa Komisyonu, kara para aklama suçuna karışan bankalara yönelik yeniden inceleme başlattı. Söz konusu bankalar arasında Alman Deutsche Bank ve Fransız Societe General gibi Avrupa'nın büyük bankaları bulunuyor.

AB 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı: Alman ve Fransız devler de listede

Avrupa Komisyonu, kara para aklama suçuna karışan bankalara yönelik yeniden inceleme başlattı. Söz konusu bankalar arasında Alman Deutsche Bank ve Fransız Societe General gibi Avrupa'nın büyük bankaları bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), Danimarka, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Kıbrıs ve Hollanda'daki birçok büyük banka zincirinin finsansal suçları önlemede nerede hata yaptığına dair bulguları ortaya çıkarmayı ve Avrupa'daki bankacılık sistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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