65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı (2)
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65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı (2)

İstanbul'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı (2)
17.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:47

İstanbul'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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