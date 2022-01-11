"60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni" 14 Ocak'ta başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni" 14 Ocak'ta başlıyor

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılı dolayısıyla organize edilen etkinlikle anılacak.

BURSA (AA) - Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılı dolayısıyla organize edilen etkinlikle anılacak.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yazarlar Birliği iş birliğiyle, Bursa'nın 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle düzenlenen "60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni", 14-15 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Alanında uzman 42 konuğun katılacağı etkinlikte, "Tanpınar'ın Hayatı", "Tanpınar ve Bursa", "Tanpınar ve Şiir", "Tanpınar ve Deneme", "Tanpınar'ın Hikaye ve Romanları", "Tanpınar'da Şehir ve Medeniyet", "Tanpınar ve Siyaset", "Tanpınar ve Akademi", "Tanpınar'da Kültür, Gelenek ve Modernleşme, Önemli Tarihler" başlıkları işlenecek. İki gün sürecek sempozyumda sunulan bildiriler, bir kitapta toplanıp yayımlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Tanpınar'ı yad etmek için Türkiye Yazarlar Birliği ile gerçekleştirilen etkinliğe yazarla ilgili çalışmaları olan önemli isimleri davet ettiklerini belirterek, herkesi bilgi şölenine katılmaya davet etti.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title