"60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni" 14 Ocak'ta başlıyor

BURSA (AA) - Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılı dolayısıyla organize edilen etkinlikle anılacak.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yazarlar Birliği iş birliğiyle, Bursa'nın 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle düzenlenen "60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni", 14-15 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Alanında uzman 42 konuğun katılacağı etkinlikte, "Tanpınar'ın Hayatı", "Tanpınar ve Bursa", "Tanpınar ve Şiir", "Tanpınar ve Deneme", "Tanpınar'ın Hikaye ve Romanları", "Tanpınar'da Şehir ve Medeniyet", "Tanpınar ve Siyaset", "Tanpınar ve Akademi", "Tanpınar'da Kültür, Gelenek ve Modernleşme, Önemli Tarihler" başlıkları işlenecek. İki gün sürecek sempozyumda sunulan bildiriler, bir kitapta toplanıp yayımlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Tanpınar'ı yad etmek için Türkiye Yazarlar Birliği ile gerçekleştirilen etkinliğe yazarla ilgili çalışmaları olan önemli isimleri davet ettiklerini belirterek, herkesi bilgi şölenine katılmaya davet etti.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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