43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE'DE 'KIŞ LASTİĞİ' DENETİMİ - Haberler
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43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE'DE 'KIŞ LASTİĞİ' DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktası olan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlamasıyla denetimler yapıldı.

KIRIKKALE (DHA) - ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktası olan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlamasıyla denetimler yapıldı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek uygulama kapsamında, ulaşımda 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de polis, kış lastiği uygulaması yaptı. Ekipler, Kırıkkale- Ankara kara yolunda durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümlerini yaptı. Lastik derinliği 4 milimetreden fazla olan araçların sürücüleri, yola devam ederken, çoğu kişinin kurallara uyduğu görüldü. Kurallara uymayan sürücülere 846 TL ceza uygulanırken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Görüntü Detay

-Durdurulan araçların lastik denetim görüntüleri

-Ekiplerin, 'kumpas' ile lastik ölçme görüntüleri

-Detaylar

Haber -Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA)

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE'DE 'KIŞ LASTİĞİ' DENETİMİ

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE'DE 'KIŞ LASTİĞİ' DENETİMİ

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE'DE 'KIŞ LASTİĞİ' DENETİMİ

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE'DE 'KIŞ LASTİĞİ' DENETİMİ

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