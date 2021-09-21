4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi

SARIYER'de bulunan yatılı kuran kursunda kadrosuz belletmen olarak görev yapan F.Ö., 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, suçlamaları reddederek çocukların kendisine tuzak kurduğunu öne sürdü. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 4 çocuğa karşı, "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 107 yıldan 188 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık F.Ö., mağdur çocuklar ve mağdur çocukların aileleri ile avukatları hazır bulundu.10-13 yaşlarında olan çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan F.Ö. savunmasında, "Bana tuzak kuruldu. Saf bir insanım. Benim saf halimi kullandılar. Bazen disiplinli davrandım. B.K., okulda kendinden küçük çocukları dövüyordu. E.M.Ç. de aynı şekilde davranırdı. Ben de diğer çocukları korumak için kendilerine vuruyordum. Kavga etmesinler diye bunu yapıyordum. Hatta bir keresinde, B.K., kendinden küçük bir hafıza yumruk atmıştı. Bunun üzerine ben de ayakkabı çekeceği ile B.K.'nın ellerine vurdum. Çekecek kırılmıştı. Yine bir gün A.A.O., yaramazlık yapmıştı. Ben de kendisine vurdum. Bu sırada yüzünü duvara çarptı. S.Y.A.'ye hiç vurmadım. Ben mağdurlara arkadan sarılıp taciz etmedim. Ben çocuklar gürültü yaptıkları ve Kavga ettikleri zaman, kendilerine terlikle vurduğumu kabul ediyorum" dedi.

"DİYANETE BAĞLI OLMASINA RAĞMEN RESMİ OLARAK ÇALIŞMIYOR"

SINIFLARDA VE OYUN ODALARINDA ÇOCUKLARI TACİZ ETTİĞİ ANLATILDI

188 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İDDİANAME

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri