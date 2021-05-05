322 aileye ramazan yardımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

322 aileye ramazan yardımı yapıldı

322 aileye ramazan yardımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ebu İshak Vakfı işbirliğinde maddi durumu iyi olmayan 322 öğrenci velisine gıda yardımı yapıldı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ebu İshak Vakfı işbirliğinde maddi durumu iyi olmayan 322 öğrenci velisine gıda yardımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı farklılıklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan ve başarıyla yürütülen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören fakat maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ailelerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ebu İshak Vakfı tarafından Ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulunuldu.

Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı olduğunu ifade eden Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, bu sebeple Ebu İshak Vakfı ile işbirliği yaparak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören sosyal ve ekonomik durumu müsait olmayan öğrenci velilerine Ramazan kolisi hazırlandığını söyledi.

Meslek liselerinin salgın sürecinde gerek maske üretimi gerekse diğer hususlarda başarılı bir sınav verdiğini belirten Kaygusuz, bu okullarda öğrenim gören öğrencileri ve ailelerini Ramazanın ruhuna uygun olarak bir nebze de olsa sevindirmek istediklerini dile getirdi.

Öte yandan Kaygusuz, söz konusu yardım organizasyonuna destek ve yardımlarını esirgemeyen Ebu İshak Vakfı yöneticilerine teşekkür etti. - ERZURUM

322 aileye ramazan yardımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Cem Yılmaz Hande Erçel Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 322 aileye ramazan yardımı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:21:18. #1.16#

title