32. Ahilik Haftası Kutlamaları
Kırşehir'de 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Anadolu Fotoğraf Sergisi açıldı.
Kırşehir'de 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Anadolu Fotoğraf Sergisi açıldı.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği tarafından hazırlanan sergide, gönüllü fotoğrafçıların objektiflerine yansıyan anlardan oluşan "Anadolu" temalı sergide katılımcılar farklı şehirlerde saklı kalan, sazlıklarla doldurulmuş minderleri, deri tabakalama işleminin zorluğunu, yorgan sarımı, elde dokunan çorapların desenlerini içeren eserleri görme imkanı buldu.
KADEM Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal, sergiyi 32. Ahilik Haftası Kutlamaları ve Bacıyanı Rum etkinlikleri kapsamında açıtıklarını, kutlamaların sona ereceği cumartesi gününe kadar gezilebileceğini kaydetti.
Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, dernek üyeleri ve kadınlar katıldı.