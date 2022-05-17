Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi - Haberler

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Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde süper market zinciri GİMSA'nın mağazasında meydana geldi. Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.

(Mithat Tibre - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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