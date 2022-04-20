Van'da 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi - Haberler

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Van'da 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Gevaş ilçesi uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada, ülkemizde muadili yeşil reçeteye tabi olan 28 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Polis, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Haberler

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