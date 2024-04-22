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Van'da 184 kişi yakalandı, 44'ü tutuklandı

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Van'da değişik suçlardan aranması bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 184 kişiden 44'ü tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet kaçak telefon ele geçirildiği belirtildi.

Van'da değişik suçlardan aranması bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 184 kişiden 44'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 5 adet kaçak telefon ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 184 şahıs yakalanmış, 44 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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