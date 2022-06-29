Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis - Haberler

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Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan kişi mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan kişi mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 2 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, T.Ç. beraat ederken, Ercan Ş. ise 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 16 bin 600 lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN

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