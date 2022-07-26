Türkeli'de anız yangını Sinop'un Türkeli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan anız yangını kontrol altına alındı. Sinop'un Türkeli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan anız yangını kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Düzler Köyü Göverkit Mahallesi mezarlık mevkisi ormanlık alanda anız yangını çıktı. Yangına, Türkeli Belediyesi İtfaiyesi ve Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi müdahale etti. Ekipler, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldı. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Sıcak havaların etkisiyle ormanlık alanlarda vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde 112 ihbar hattını aramaları önemle rica olunur" denildi. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Orman İşletme Müdürlüğü Türkeli Sinop 3. Sayfa Haberler

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