Tır ile çarpışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da tır ile çarpışan kamyon sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da tır ile çarpışan kamyon sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 Şubat akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mucip Kurtli (58) idaresindeki 35 HZY 13 plakalı kamyon, Abdullah Günay yönetimindeki 41 FN 799 çekici 41 AEK 098 dorse plakalı tır ile çarpıştı. Kazada aracın içinde sıkışan ve kurtarılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kamyon sürücüsü Mucip Kurtli müdahale rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Bulvarı Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tır ile çarpışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.