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Ticaret Bakanlığı piyasadaki bu oyuncakları toplatma kararı aldı

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Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler ekledi. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı. Satışı devam eden ürünler için ise toplatma kararı verildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin ifşaları gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı.

Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Listeye eklenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasada olan ürünler için ise toplatma kararı verildi.

İŞTE O ÜRÜNLER VE GÜVENSİZLİK NEDENLERİ:

    MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Yarış Arabası Desenli Mavili Kırmızılı

    ÜRÜN TANIMI: Çocuk Saati

    ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

    GÜVENSİZLİK NEDENİ: Toplam Kurşun Miktarının Limit Değerin Üstünde Olması

    Ticaret Bakanlığı zehir saçan oyuncaklar hakkında piyasadan toplatma kararı verdi

    MARKA: Ks Games

    MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: (Barkod:8681842104044)

    ÜRÜN TANIMI: Finding Dory Ks Games Marka/Model Okul Öncesi Mıknatıslı Oyuncak Olta Seti (Barkod:8681842104044)

    ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

    GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürün Üzerinde Fonksiyonel Sivri Uçlar Bulunmakta, Germe Sonucunda Mıknatıs Kısmı Küçük Parça Oluşturmakta Ve Mıknatısın Manyetik Akı İndisi Limit Değerin Üzerinde.

    Ticaret Bakanlığı zehir saçan oyuncaklar hakkında piyasadan toplatma kararı verdi

    MARKA: Dinosour Egg

    MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: T006

    ÜRÜN TANIMI: Akkuzu Dinosour Egg-Growing Pet Suda Büyüyen Oyuncak T006 (Barkod:6524112560060)

    ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

    GÜVENSİZLİK NEDENİ: Oyuncak Güvenliği-Kısım 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler-Genel Kurallar- Madde 4.6 'A Göre Test Sonrası İlk 24 Saatte %71 Büyüme Oluşturduğu, Ürünün Kafa Kısmının 27.3 N 'Da Koptuğu Ve Germe İşleminde Küçük Parça Oluşturduğu İçin Güvensiz Bulunmuştur.

    Ticaret Bakanlığı zehir saçan oyuncaklar hakkında piyasadan toplatma kararı verdi

    MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Hs-13377

    ÜRÜN TANIMI: Elastik Yumuşak Kirpi Top

    ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

    GÜVENSİZLİK NEDENİ: En 71-1 "Oyuncak Güvenliği – Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler" Kısmında, Kısım 4.24. Yoyo Topları: 'Kütlenin Elastik Katsayısına Oranı M/K < 2.2 Olmalıdır. Test Metot 8.37.2'Ye Göre M/K < 3,24 Olarak Ölçülmüştür'

    Ticaret Bakanlığı zehir saçan oyuncaklar hakkında piyasadan toplatma kararı verdi

    ÜRÜN GRUBU: Beceri Geliştirme Oyuncakları

    MARKA: Sevimli Balıkçı

    MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 884-10

    ÜRÜN TANIMI: Mıknatıslı Yakalama Oyuncakları

    ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

    GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün 3 Yaş Altı Çocuklara Yönelik Tasarlanmasına Rağmen Etiketinde 3 Yaş Üstüne Uygun Olduğunun Belirtilmesi -Yapılan Mekanik Ve Fiziksel Testlerde Ayrılma, Kopma Ve Kırılma Sonucu Oluşan Parçaların Küçük Parça Silindirine Tamamen Sığması Göz Önüne Alındığında 3 Yaş Altı Çocuklarda Boğulma Tehlikesine Neden Olabileceği -Olta Ucundaki İpin Uzunluğunun Standarttaki Limit Değerin Üzerinde Olması Ve Dolaşma Potansiyeli Oluşturması

    Ticaret Bakanlığı zehir saçan oyuncaklar hakkında piyasadan toplatma kararı verdi

    ÜRÜN GRUBU: Etkinlik Döşemeleri (Yere Serilen)

    MARKA: Matrax

    MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 33*33 Cm 7 Mm Meyveler Yer Karosu (Barkod No: 8695295003045)

    ÜRÜN TANIMI: Matrax Marka- 33*33 Cm 7 Mm Meyveler Yer Karosu (Barkod No: 8695295003045)

    ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

    GÜVENSİZLİK NEDENİ: En 71-1 "Oyuncak Güvenliği - Kısım 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Kısım 5: 36 Aylıktan Daha Küçük Çocuklar İçin Amaçlanan Oyuncaklar Açıklama: "Havuç Figürlü Parçanın Sap Kısmı 63,9 N'Da Koparak Küçük Parça Oluşmuştur."

    Ticaret Bakanlığı zehir saçan oyuncaklar hakkında piyasadan toplatma kararı verdi

    ÜRÜN TANIMI: Seven Color Crystall Ball-Çok Renkli Suda Büyüyen Oyuncak

    ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

    GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 71-1 Oyuncak Güvenliği - Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Standardının Kısım 4.6'Da "24 Saat Sonrasında %50'Den Daha Fazla Büyüdüğü Gözlemlenmiştir." Kısım 5.1'De "Numune Orijinal Halde Küçük Parça Silindirine Girmiştir.".

    Ticaret Bakanlığı zehir saçan oyuncaklar hakkında piyasadan toplatma kararı verdi

    ÜRÜN GRUBU: Kart Oyunları

    MARKA: Süper Futbol 3D Item

    MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 8697460360366

    ÜRÜN TANIMI: Taso

    ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

    GÜVENSİZLİK NEDENİ: Test Raporu Sonucunda Ürünün Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında Oyuncak Güvenliği Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Kapsamında Bulunması Gereken "Uyarılar, İşaretlemeler Ve Kullanma Talimatları" Kontrolünden Ve Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Toksik Ağır Metaller Kontrolünden "Fitalat" Maddesinden "Kalır" Sonuç Almıştır. -Ürünün Üzerinde "Ce" İşareti Bulunmamaktadır.

    Ticaret Bakanlığı zehir saçan oyuncaklar hakkında piyasadan toplatma kararı verdi

    ÜRÜN GRUBU: Renkli Kalemler

    MARKA: Space

    MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Xc-175 - Qb/T 2778

    ÜRÜN TANIMI: High Lighter Fosforlu Kalem

    ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

    GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Test Raporunda; Ürünün Ts En 71-1 "Oyuncak Güvenliği-Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler" 7 Ve 7.2 Kısımlarından Ayrıca Fitalat Testinden Uygunsuz Bulunduğu, Ürün Ambalajı Üzerinde Yer Alan Etiket Üzerinde Ce Sembolünün Yer Almadığı Ve Ürün Ambalajı Üzerinde Yer Alan Etiketin Türkçe Olmadığı, Ürünün Mavi, Sarı, Mor Göz Baskılı Zemin Kısımlarının Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Belirlenen Limit Değerlerin Üzerinde Fitalat İhtiva Ettiğinin Tespit Edildiği Görülmektedir.

    Ticaret Bakanlığı zehir saçan oyuncaklar hakkında piyasadan toplatma kararı verdi

    Ticaret Bakanlığı piyasadaki bu oyuncakları toplatma kararı aldı
    Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıTamer Islek:

    Süper önemli bir haber

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