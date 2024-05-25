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TEM Otoyolu'nda 3 Araç Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Kirazlıyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette giden Y.U. idaresindeki 34 BIU 626 plakalı Fiat marka otomobil ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 APV 214 plakalı Ford marka hafif ticari araç ve 34 BBE 037 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardaki 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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