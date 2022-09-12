Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... TEM'de otobüs kazası: Yaralılar var

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre TEM'de otobüs kazası: Yaralılar var TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Hereke mevkiinde iki yolcu otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı.

TEM'de otobüs kazası: Yaralılar var

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Hereke mevkiinde iki yolcu otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Hereke tünellerini geçince Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu otobüsü ve 1 hafif ticari araç kazaya karıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Çok sayıda yaralının olduğu olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - 3. Sayfa

TEM Otoyolu Kocaeli Tragger Hereke 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title