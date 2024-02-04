Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevre yolunda yaşanan feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybitti.

Muratlı çevre yolu üzerinde seyir helindeki Alper Kayış (20) idaresindeki 44 HU 633 Volkswagen Polo marka otomobil, Müsellim sapağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün olay yerine hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken kazada hurdaya dönen otomobilin motor kısmı köprüden aşağı düştü.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ