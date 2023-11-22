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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerdeki 9 zanlı gözaltına alındı.