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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerdeki 9 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adreslerdeki 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Tekirdağ Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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