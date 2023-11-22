Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerdeki 9 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Adreslerdeki 9 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa