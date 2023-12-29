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Tekirdağ'da traktör devrildi, sürücü yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.K. (38) idaresindeki traktör, baraj yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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