Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde V.Ü. isimli şahsın üzerinde tabanca ve fişekler bulundu. Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde ise D.K. ve G.Ö. isimli şahısların üst aramalarında metamfetamin ve sentetik ecza hapları ele geçirildi. Ergene Ulaş Mahallesi'nde ise C.Ş. isimli şahsın üst aramasında bir tabanca bulundu. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da jandarmanın çalışmalarında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Türkgücü Mahallesinde V.Ü. isimli şahsın üzerinde 1 adet tabanca, ve 8 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı Pınarça Mahallesinde de D.K. isimli şahsın üst aramasında 2 gram metamfetamin, G.Ö. İsimli şahsın üst aramasında 6 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Ergene Ulaş Mahallesinde ise C.Ş. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ