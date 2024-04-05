Tavşanlı'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı 26 kilometre uzaklıktaki Çakıllı Köyünde ağaç kesim işinde çalışan Yaşar Kahraman (54) tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşları ile kesim işini bitirip tomrukları yükledikten sonra yola çıkan Yaşar Kahraman idaresindeki traktör rampaya geldiği sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Kahraman devrilme esnasında traktörden düşerek savruldu. Kazayı gören arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belirtilen yere gelen sağlık ekipleri Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kahraman'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA