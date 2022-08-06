Son dakika haberleri | Spil Dağı'ndaki orman yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü Son dakika haberi: MANİSA (İHA) – Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. MANİSA (İHA) – Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Manisa ile İzmir sınırları içerisinde yer alan Spil Dağı'nda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne ait 12 arazöz, 4 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi sonrası alevlerin etrafı kısa sürede çevrilerek, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Toros Dağları Manisa İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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