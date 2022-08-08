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Son dakika haberleri | Hurdacı esnafından yangın söndürme aracı talebi

Son dakika haberleri | Hurdacı esnafından yangın söndürme aracı talebi

Son dakika haberler... Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Yönetim Kurulu, muhtemel bir yangına erken müdahalede bulunmak ve bir çevre felaketinin önüne geçmek için yetkililerden yangın söndürme aracı talebinde bulunduklarını söyledi.

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Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Yönetim Kurulu, muhtemel bir yangına erken müdahalede bulunmak ve bir çevre felaketinin önüne geçmek için yetkililerden yangın söndürme aracı talebinde bulunduklarını söyledi.

Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıldır Van'da 80'e yakın lisanslı firma ile geri dönüşüm sektöründe hizmet verdikleri belirtildi. Kentin istihdamına da katkı sağladıkları ifade edilen açıklamada, "Yaptığımız işin çevreye katkıları olduğu gibi çeşitli riskler barındırdığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Kağıt, poşet, plastik gibi petrol türevi geri dönüşüm atıklarının küresel ısınmanın da etkisi ile saniyeler içerisinde alev aldığı ve sektörde kümelenmiş toplu iş yerlerimizin bulunduğu sitemizde ciddi riskler oluşturduğunu belirtmek isteriz. Nitekim geçtiğimiz hafta içerisinde lisanslı 2 firmamızda çıkan yangına itfaiye ve belediye ekipleri müdahalede bulunmuş, saatler süren çabalar neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. Olay esnasında sitemizde sabit bir itfaiye aracı veya arazözün bulunmamasından dolayı maddi zararın boyutu 6 milyon TL'yi bulmuştur. Maddi zararın yanı sıra çevreye verdiği zararın telafisi yoktur. Bu ve buna benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, olsa bile zararı minimize etmek maksadıyla yangına erken müdahalede bulunmak ve bir çevre felaketinin önüne geçmek için kooperatifimiz bünyesine bir yangın söndürme aracının valilik, belediye ya da kamu kurumlarınca tahsis edilmesini siz kıymetli basın mensupları aracılığı ile yetkili kurumlarımızdan talep etmekteyiz" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tuşba Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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