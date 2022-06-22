Son dakika haberi! Yaralı yavru kızıl geyiği jandarma kurtardı Son dakika haberler... Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, buldukları yaralı yavru kızıl geyiği tedavi edilmesi için koruma altına aldı. Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, buldukları yaralı yavru kızıl geyiği tedavi edilmesi için koruma altına aldı. İlçede orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yürütülen devriye faaliyeti esnasında Mihalgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürümekte güçlük çeken yavru kızıl geyik gördü. Müdahalede bulunarak yavru geyiği koruma altına ekipler, vücudunun çeşitli yerlerindeki diş izlerinden geyiğin bölgedeki yabani hayvanların saldırısına uğradığını değerlendirdi. Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'yle irtibata geçen jandarma, kızıl geyiği yetkililere teslim etti. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mihalgazi Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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